ماذا يقول "أهل البيت" عن تحرّك يمنى بشير الجميّل

أبدت شخصية سياسية حزبية "لصيقة القربى" بيمنى بشير الجميّل إنزعاجها من الزيارات السياسية "غير المجدية" التي تقوم بها ويصطحبها فيها عدد من الكتائبيين السابقين، وخاصةً الزيارة الاخيرة الى النائب فريد الخازن.

وقال المصدر "مع احترامي الشخصي للنائب الخازن، لكن ما الذي يربط يمنى الجميّل بمن قد يكون حليفه الانتخابي في دائرة كسروان - جبيل هو حزب الله؟".