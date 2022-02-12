لبنان

نائب جنوبي مناضل "شديد التوتر" بسبب اثنين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2022 | 02:15
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تؤكد اوساط احد نواب الجنوب توتّره الشديد في هذه المرحلة، لكونه لا يجد موقعاً مناسباً له في المعركة الانتخابية المقبلة، ويعود ذلك الى رفض مجموعات الحراك الشعبي للتعاون معه بأي شكل من الاشكال.  فرغم انه عمل على رفع مطالبها لفترة طويلة، الا انها لا تزال تعتبره جزءاً من السلطة "مهما بدت قضاياه في الشكل محقة". 
من جهة اخرى يبدو أن النائب متردد من التنسيق مع القوى السياسية المحلية بهدف التحالف، لأن ذلك، وبحسب اوساطه، من شأنه أن يضرب مواقفه الثورية وينهي مسيرته النضالية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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