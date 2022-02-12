الطبيب" على لائحة الحكيم" في وجه "الثنائي"

يدرس طبيب شيعي عُرف بمعارضته الشرسة لحزب الله امكان ترشيحه في دائرة بعلبك- الهرمل لخوض الانتخابات النيابية بوجه "الثنائي". وهذا الطبيب المُقرّب جداً من رجل اعمال لبناني يسوّق نفسه بديلاً جدياً على الساحة السنية، والمدعوم من رجل دين شيعي كان انقلب على حزب الله مع بداية الحرب السورية، ينوي التحالف مع "القوات اللبنانية" في هذه الدائرة.