الامطار مستمرة... هل من منخفضات قويّة ستضرب لبنان؟

أفادت الـ"ال بي سي" أنّ الطقس يستمر باستقراره اليوم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ليعود ويتقلّب مع احتمال امطار خفيفة بين الاثنين والاربعاء وانخفاض الحرارة، ولا منخفضات قوية في المدى القريب.تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:السبت:١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٧ درجة بقاعا بين -١ و ١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٣ و ١٠ درجة٢- الجو : مشمس٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٧٥ ٪٥- الضغط الجوي١٠٢٣ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجةالأحد : مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/سالاثنين : غائم مع ضباب ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س