لبنان

في دائرة انتخابية مفصلية.. هذا ما تحضّر له "قوى الثورة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2022 | 03:45
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يُعقد اليوم اجتماعٌ موسع للعديد من قوى ومجموعات 17 تشرين في دائرة الشوف - عاليه، وذلك للتباحث بكيفية التعامل مع الاستحقاق الانتخابي والتحضير لإطلاق لوائح باسم الثورة والمجتمع المدني.
 
 
ومن المقرّر أن يعقد اجتماعٌ يوم 20 شباط الجاري لإعلان ائتلافٍ ثوري - انتخابي، في حين أنه من المقرر بعد ذلك عقد مهرجان آخر للإعلان عن المرشحين واللوائح في دائرة الشوف - عاليه، على أن تكون هذه اللوائح منضوية تحت الإئتلاف.
 
 
وحالياً، فإنّ هناك أسماء عديدة ستبرزُ ضمن لوائح المجتمع المدني في الشوف - عاليه، وفي طليعتها احدى الاعلاميات. وحتى الآن، فإن ما يتبين هو أن الانقسام يضربُ القوى الثورية الأساسية، ومن الممكن أن يكون هناك 3 إلى 4 لوائح لقوى المجتمع المدني في الشوف - عاليه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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