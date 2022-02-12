في دائرة انتخابية مفصلية.. هذا ما تحضّر له "قوى الثورة"

يُعقد اليوم اجتماعٌ موسع للعديد من قوى ومجموعات 17 تشرين في دائرة الشوف - عاليه، وذلك للتباحث بكيفية التعامل مع الاستحقاق الانتخابي والتحضير لإطلاق لوائح باسم الثورة والمجتمع المدني.

ومن المقرّر أن يعقد اجتماعٌ يوم 20 شباط الجاري لإعلان ائتلافٍ ثوري - انتخابي، في حين أنه من المقرر بعد ذلك عقد مهرجان آخر للإعلان عن المرشحين واللوائح في دائرة الشوف - عاليه، على أن تكون هذه اللوائح منضوية تحت الإئتلاف.