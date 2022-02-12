13
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أين الاشكالية في التعيينات العسكرية؟
غسان ريفي Ghassan Rifi
|
Lebanon 24
12-02-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب غسان ريفي في "سفير الشمال":
في الوقت الذي يأخذ فيه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كل أزمات البلد بصدره، بعدما أوصلت الحكومات المتعاقبة لبنان الى الدرك الأسفل من جهنم، ويتعرض لأسوأ أنواع الهجوم السياسي والانتخابي والانتقامي كونه صارح اللبنانيين بواقع الحال المؤلم عقب إقرار الموازنة التي يسعى من خلالها الى وضع خطط لحلول مستدامة والانتهاء من عمليات “الترقيع” المتبعة منذ عقود والتي “لا تُسمن ولا تُغني من إنقاذ”.. دخل مجلس الوزراء في دوامة جديدة عنوانها “الاعتراض” على التعيينات العسكرية التي أقرت في جلسة أمس الأول بإقتراح من رئيس الجمهورية ميشال عون.
لا شك في أن الموضوع أعطيَ أكبر من حجمه، فلا هو يستدعي الى أن “يُطيّر عقل الرئيس نبيه بري” كما نقل زواره، ولا الى “الزوبعة” التي أثارها الوزراء المعترضون، خصوصا أن ليس في الأمر أي مخالفة دستورية، حيث يحق لرئيس الجمهورية الذي في حال حضر مجلس الوزراء يترأس الجلسة، في أن يطرح أي بند من خارج جدول الأعمال، وهذا ما حصل في جلسة أمس الأول، حيث وجد الرئيس عون أن الضرورة تحتم إستكمال تعيينات المجلس العسكري لما يشكل ذلك من دعم للجيش
الذي تقع على عاتقه كل مهمات حماية أمن وإستقرار البلد، وقد وافقه رئيس الحكومة من دون أن يكون في الأمر أي إتفاق مسبق بينهما، بل يمكن القول إن الرجلين مارسا صلاحياتهما الدستورية.
ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها بنود من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، بل لطالما حصل ذلك وفي حكومات عدة وفي جلسات كثيرة، وليس بالضرورة أن كل قرار يتخذ يجب أن يحظى بموافقة ورضى كل الوزراء أو أن يكون متوافق عليه معهم، حيث تقضي الديمقراطية المتبعة أن البعض يوافق والبعض الآخر يرفض وآخرون يلجأون الى التحفظ، لكن، ما هي جدوى رفض إستكمال تعيينات المجلس العسكري أو التحفظ عليه في الوقت الذي يتطلع فيه جميع اللبنانيين من دون إستثناء الى ضرورة دعم الجيش وتحصين وضعه الداخلي؟، وهل التوقيع الثالث المتمثل بوزير المالية هو لتأمين الميثاقية أو للتعطيل أو للهيمنة على قرارات مجلس الوزراء؟، وهل تسمح الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية الضاغطة والهجوم العنيف الذي يُشن بشكل ممنهج على كل أركان السلطة أن يصار الى توتير جلسات الحكومة من أجل تعيين دستوري طرحه رئيس الجمهورية، في وقت سئم فيه المواطنون من كل التعيينات والمحاصصات الطائفية والمذهبية أمام صعوبة تأمين أبسط مقومات عيشهم؟، وإذا لم يتم تعيين نائب مدير عام أمن الدولة، أليس بالامكان تعيينه في جلسة الثلاثاء المقبل وبالتالي التوفير على الحكومة واللبنانيين مزيدا من التوتر السياسي؟، ولماذا هذا الاستفزاز المقصود ومحاولات الاستقواء في تغريدات الوزير محمد مرتضى؟، وهل هكذا تكون الورشة الوطنية للانقاذ؟ وهل هكذا تساق الابل؟..
يمكن القول، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المشهود له بتدوير الزوايا، مشهود له أيضا بصلابة الموقف خصوصا في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة وهيبة وحضور موقع الرئاسة الثالثة، وإذا كان لم يتهاون يوما في حماية إتفاق الطائف والحفاظ على الصلاحيات من خارج السراي، فهو لن يسمح لأي كان المسّ بها وهو داخل السراي، ولعل البيان التوضيحي لمكتبه الاعلامي مساء أمس كان كفيلا بوضع النقاط على الحروف وبإعادة امور الى نصابها!..
تابع
الأكثر قراءة
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
Lebanon 24
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
03:20 | 2022-02-12
12/02/2022 03:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
06:00 | 2022-02-12
12/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
11:29 | 2022-02-12
12/02/2022 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
22:41 | 2022-02-11
11/02/2022 10:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
02:00 | 2022-02-12
12/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
غسان ريفي Ghassan Rifi
أيضاً في لبنان
14:47 | 2022-02-12
هل سيعود الحريري غداً إلى بيروت؟
13:13 | 2022-02-12
فيديو تاريخي من بيروت.. شاهد الأجواء الشتوية في الحمرا!
11:29 | 2022-02-12
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
15:43 | 2022-02-12
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. هكذا ستصبح فاتورة الإتصالات في لبنان
14:23 | 2022-02-12
على أوتوستراد الزهراني.. 4 جرحى بحادث سير مروّع!
14:21 | 2022-02-12
ما هو مصير الجالية اللبنانية في أوكرانيا؟
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 22:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact