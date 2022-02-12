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لبنان
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
Lebanon 24
12-02-2022
|
03:20
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كشف رجل الأعمال بهاء الحريري عن مشروعه السياسي وتحضيراته للمرحلة المقبلة في لبنان، إضافة إلى علاقته مع شقيقه رئيس الحكومة الأسبق سعد وموقفه من "حزب الله".
كلام الحريري جاء ضمن لقاء حصري مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، إذ قال: "سعد أخي وأحبه وهذا أمر مفروغ منه وللعائلة حرمتها".
غير أن الحريري أشار إلى أن "الخلاف مع شقيقه كبير وشاسع بالتفكير والرؤية حول كيفية السير إلى الأمام"، معتبراً أن "الموضوع لم يعد بينه وبين سعد لأن الأخير ترك الحياة السياسية"، وقال: "العربة تسير إلى الأمام وليس إلى الوراء".
ووصف بهاء الحريري "حزب الله" بـ"الإرهابي"، مشيراً إلى أنه "
في زمن رفيق الحريري كان لبنان تحت وصاية شرعية سورية وافق عليها المجتمع الدولي والاقليمي، أما اليوم فليست هناك وصاية إنما فريق إرهابي كما يعتبره ثلاثة أرباع العالم ولا يملك أي وصاية شرعية".
وأضاف: "هذا الفريق أخذ شعباً بكامله إلى المهوار، وعندما كنا تحت الوصاية استطعنا أن نربح، فلماذا لا نستطيع الآن".
وعن السياسة التي سيتبعها للتعامل مع شروط حزب الله وضغوطه، قال: "بالنسبة إلينا الانتخابات هي الأساس"، واصفاً "التحالف الرباعي الذي حصل بعد اغتيال رفيق الحريري بأنه كفر سياسي"، وأردف: "نحن لا نتعاون مع حزب الله، ولا تعاون مع الحزب".
ونفى الحريري أن يكون هناك تواصل مع "حركة أمل" التي اعتبرها أنها لا تمثل الاعتدال الشيعي، قائلاً إن "التواصل يجري مع الاعتدال الشيعي"، مشيراً إلى وجود مقوّمات هائلة في الطائفة الشيعية تؤمن بالاعتدال وليس بالمسيرة التي أدت إلى هذه الكارثة.
ورداً على سؤال عما يُحكى عن أجندة له مع الأتراك، أجاب: "فليسمحوا لنا، لقد أثبتنا أين هو توجهنا في الأشهر الـ 18 الأخيرة، تحدثنا مع الحرّة، الشرق الأوسط، العربية، والصحف الكويتية ولا أذكر أنني تحدثت لصحيفة تركية، ولم أزر تركيا طوال حياتي وليس لدي عمل هناك ولا أي تواصل مباشر أوغير مباشر مع هذه الدولة".
وعن مشروعه السياسي، قال: "هو تطبيق اتفاق الطائف وفيه فصل الدين عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وجود مجلس شيوخ يعطي الصلاحيات للأقليات، تطبيق اللامركزية الادارية، تحقيق استقلالية القضاء ومكافحة الفساد عبر قضاء مستقل".
واعتبر الحريري أنه في "عهد ميشال عون شهدنا انهياراً لبنانياً تاماً ورأينا عزلة دولية وعربية تامة للبنان"، وأردف: "أصبحنا نصوّت في الجامعة العربية ضد إخواننا العرب وهذا لم يحصل بتاريخ لبنان، لذلك نعتبر أن العهد مسؤول عن هذه الأخطاء وعليه تحمّل المسؤولية".
وتمنى الحريري التواصل مع كل المكونات التي ظلّت تحترم مبادئ 14 آذار، وأضاف: "لكن من خرج عن القيم وساوم في هذه المنظومة وغض النظر عن السلاح والفساد فنحمّله مسؤولية الكارثة التي وصل إليها لبنان".
أما في الموضوع الاقتصادي، فتحدث الحريري عن 4 ركائز هي: القطاع المصرفي، القطاع السياحي، الطبابة والتعليم، هذا بالاضافة كما قال إلى موضوع اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون جزءاً أساسياً للبنان كاقتصاد حر.
وعن الطائفة السنية وما يحكى عن إحباط في صفوفها، قال: "إن تصدّع أو تفكك الطائفة السنية خط أحمر ولن نرضى إلا أن تأخذ حقها بالكامل ضمن المعادلة اللبنانية ولا مساومة بحقوقها، في الوقت نفسه مشروعنا عابر للطوائف، مشروعنا الاعتدال".
ورداً على سؤال عن علاقته بالمملكة العربية السعودية أجاب: "الحمد لله وين ما منروح مكرّمين ومنرجع مكرّمين"، ولم أسمع يوماً إساءة لي من إخواننا الخليجيين وحسب ما أعرف علاقتنا جيدة، لم يُسَأ إلينا سابقاً ولا أسيء إلينا اليوم ولن يساء إلينا في المستقبل".
وكرر: "ما بحياتنا رحنا إلا مكرمين وما بحياتنا رجعنا إلا مكرمين"، مشدداً "على لبنان أن يصلح علاقاته مع الخليج والمجتمع الدولي".
وعن سبب عدم مجيئه إلى لبنان، قال: "هو أمني بحت، ولو أُعطيت ضمانة أمنية للنزول أنزل اليوم لكن هذا الموضوع يُدرس بدقة".
وفي ما إن كان مهدداً أمنياً أجاب: "كل الدلائل مع حلفائنا وأصحابنا في المجال الأمني تشير إلى ذلك، ونحن نريد أن نكون حريصين أمنياً وأكثر من حريصين، ووعد الحر دين في الوقت المناسب نكون في لبنان".
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