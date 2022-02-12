بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت

كشف رجل الأعمال بهاء الحريري عن مشروعه السياسي وتحضيراته للمرحلة المقبلة في لبنان، إضافة إلى علاقته مع شقيقه رئيس الحكومة الأسبق سعد وموقفه من "حزب الله".

كلام الحريري جاء ضمن لقاء حصري مع برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، إذ قال: "سعد أخي وأحبه وهذا أمر مفروغ منه وللعائلة حرمتها".

غير أن الحريري أشار إلى أن "الخلاف مع شقيقه كبير وشاسع بالتفكير والرؤية حول كيفية السير إلى الأمام"، معتبراً أن "الموضوع لم يعد بينه وبين سعد لأن الأخير ترك الحياة السياسية"، وقال: "العربة تسير إلى الأمام وليس إلى الوراء".

ووصف بهاء الحريري "حزب الله" بـ"الإرهابي"، مشيراً إلى أنه " في زمن رفيق الحريري كان لبنان تحت وصاية شرعية سورية وافق عليها المجتمع الدولي والاقليمي، أما اليوم فليست هناك وصاية إنما فريق إرهابي كما يعتبره ثلاثة أرباع العالم ولا يملك أي وصاية شرعية".