لبنان

بعد إنفجار "بيك آب" الغاز في الذوق... كيف علقت نقابة مالكي معامل التعبئة؟

Lebanon 24
12-02-2022 | 03:31
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عقدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، اجتماعا برئاسة النقيب انطوان يمين، تناولت فيه الحادث المؤلم الذي حصل يوم أمس في منطقة الذوق، وتسبب بإنفجار حمولة بيك آب غير مرخص لنقل مادة الغاز و"غير مجهز بأدنى معابير السلامة". 
 
وأسفت للضرر الذي تسبب به الإنفجار، طالبت مرة اخرى السلطات  المختصة ب "السهر على تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارات والإدارات المعنية والمتعلقة بالسلامة العامة لمنع سير المركبات غير المرخصة لنقل هذه المادة الخطرة على الطرق العامة".
 
ولفتت النقابة نظر المسؤولين الى "إزدياد عدد هذه السيارات غير المرخصة وإزدياد تجوالها داخل الأحياء السكنية في هذه الاحوال الصعبة"، معتبرة أن "هذه السيارات في مثابة قنابل موقوتة وقد يؤدي تجوالها الى حوادث خطرة ومميتة"، وطلبت من السلطات العامة أن "تتخذ إجراءات رادعة لوقف هذا الفلتان في هذا القطاع الحساس".
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