أوقفتهم شعبة المعلومات بالجرم المشهود... هذا ما كانوا يقومون به في دير عمّار (صورة)





في إطار المتابعة والجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بسرقة حديد سكة القطار في محلة دير عمار.



على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلّت الى تحديد هوية المتورطين بعمليات تقطيع، وسرقة حديد سكة القطار، وهم كل من اللبنانيّين:



م. د. (مواليد عام 1973)

ع. ح. (مواليد عام ١٩٩٣)

م. م. (مواليد عام ١٩٧٧)

ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٥)

م. م. (مواليد عام ۲۰۰۷) صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:في إطار المتابعة والجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بسرقة حديد سكة القطار في محلة دير عمار.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلّت الى تحديد هوية المتورطين بعمليات تقطيع، وسرقة حديد سكة القطار، وهم كل من اللبنانيّين:م. د. (مواليد عام 1973)ع. ح. (مواليد عام ١٩٩٣)م. م. (مواليد عام ١٩٧٧)ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٥)م. م. (مواليد عام ۲۰۰۷)





وبتاریخ 3-2-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم بالجرم المشهود في محلة دير عمار أثناء قيامهم بقص أجزاء من سكة الحديد في المحلة، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم:



ادوات استعملت في العمليّة

مولّد كهربائيّ، ومعدّات صناعيّة

3 جسور من سكة الحديد كلٌّ منها بطول /3/ أمتار

سیارتان تستخدمان في عملية نقل الحديد المسروق. بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم ومراقبتهم تمهيدا لتوقيفهم بالجرم المشهود.وبتاریخ 3-2-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم بالجرم المشهود في محلة دير عمار أثناء قيامهم بقص أجزاء من سكة الحديد في المحلة، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم:ادوات استعملت في العمليّةمولّد كهربائيّ، ومعدّات صناعيّة3 جسور من سكة الحديد كلٌّ منها بطول /3/ أمتارسیارتان تستخدمان في عملية نقل الحديد المسروق.