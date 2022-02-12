سرقة أسلاك كهربائية تسبب بانقطاع الكهرباء في كفروة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مجهولين أقدموا الليلة الماضية على سرقة أسلاك كهربائية نحاسية في بلدة كفروة تعود لخط التوتر المنخفض والتي تغذي أحياء من البلدة والبئر الارتوازية، الامر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عنها.وتولت دورية من مخفر درك زفتا التحقيق بملابسات الحادث.