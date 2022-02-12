ماذا طلبت بلدية كفردبيان من المواطنين؟

صدر عن بلدية كفردبيان البيان التالي:

حفاظًا على السلامة العامة وحرصًا على راحة رواد كفردبيان للاستمتاع بالسياحة والتزلج، تنصح بلدية كفردبيان المواطنين بعدم التوجه حاليًا نحو مراكز التزلج كون القدرة الاستيعابية للمنطقة وصلت الى حدها الاقصى.