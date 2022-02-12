لبنان

ماذا طلبت بلدية كفردبيان من المواطنين؟

Lebanon 24
12-02-2022 | 04:37
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صدر عن بلدية كفردبيان البيان التالي:
 
حفاظًا على السلامة العامة وحرصًا على راحة رواد كفردبيان للاستمتاع بالسياحة والتزلج، تنصح بلدية كفردبيان المواطنين بعدم التوجه حاليًا نحو مراكز التزلج كون القدرة الاستيعابية للمنطقة وصلت الى حدها الاقصى.
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