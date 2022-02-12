حريقٌ يلتهم سيارتين ودراجة نارية في أدونيس

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقاً داخل موقف للسيارات يقع في الطبقة السفلية الأولى في مبنى سكني في أدونيس كسروان.

واقتصرت أضرار الحريق على الماديات، علماً أنه أتى على سيارتين ودراجة نارية كانوا مركونين داخل الموقف.