أبو فاعور: الأسعار حتى اللحظة لا تزال فوق المستوى العادل

أدلى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور بتصريح قال فيه: "جهود وزارة الاقتصاد في مكافحة الإحتكار والجشع كما جهود القضاء جيدة وتستحق التنويه وتحتاج الى المزيد من الحزم، لان الأسعار حتى اللحظة لا تزال فوق المستوى العادل، وجولة بسيطة على المحال التجارية تؤكد ذلك".