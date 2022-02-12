لص يسرق بطارية لمولد خاص في ببنين

أقدم أحد اللصوص فجر اليوم على سرقة بطارية لمولد خاص عائد لأحد المواطنين ببلدة ببنين بعكّار والتي كان يستعملها لتشغيل الإنارة داخل مكتبه، ليفر بعدها لجهة مجهولة،وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ووفقاً للمعلومات أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض مولده للسرقة.