توقيف مطلوبين في طرابلس هذا ما فعلاه!

نتيجة التحريات المكثفة أوقفت دورية مفرزة طرابلس القضائية مطلوبان وهما:المدعو "ا.ع" و "ع.خ" في منطقة القبة - طرابلس لقيامهما منذ ما يقارب الشهر بإقتحام منزل احد المواطنين في منطقة القبة والاعتداء على صاحب المنزل بالضرب وتهديده بمسدس بهدف السرقة.وقد اودع الموقوفان القضاء المختص بعد اعترافهما بتنفيذ الجريمة.