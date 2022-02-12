لبنان

توقيف مطلوبين في طرابلس هذا ما فعلاه!

Lebanon 24
12-02-2022 | 06:59
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نتيجة التحريات المكثفة أوقفت دورية مفرزة طرابلس القضائية مطلوبان وهما:

المدعو "ا.ع" و "ع.خ" في منطقة القبة - طرابلس لقيامهما منذ ما يقارب الشهر بإقتحام منزل احد المواطنين في منطقة القبة والاعتداء على صاحب المنزل بالضرب وتهديده بمسدس بهدف السرقة. 

وقد اودع الموقوفان القضاء المختص بعد اعترافهما بتنفيذ الجريمة.
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