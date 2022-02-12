لبنان

عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة.. وشعبة المعلومات تكشف هوية افرادها وتوقف اثنين منهم

Lebanon 24
12-02-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-917767-637802714275709174.jpg
Doc-P-917767-637802714275709174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيفة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام عصابة بترويج العملة المزيفة في مناطق جبل لبنان.

 على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة ومن بينهم:

- ج. ا. (مواليد عام 1984، سوري)

- ع. خ. (مواليد عام 1998، سوري)

 أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما، وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء.

 بتاریخ 8-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الاول في محلة الدورة، وبالتزامن تم توقيف الثاني في محلة تعلبايا.

 بتفتيشهما، ضبط بحوزة الاول مبلغ /2000/ دولار أميركي مزيّف، وهاتف خليوي.

 بالتحقيق معهما، اعترفا انهما ينشطان بترويج العملية المزيفة منذ حوالي /4/ أشهر، كما اعترف الثاني انه بتاريخ توقيفه أرسل لأحد زبائنه مبلغ /2000/ دولار أميركي مزيّف، مقابل مبلغ /900/ دولار أميركي صحيحة.

 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتوّرطين.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2022-02-12
13:13 | 2022-02-12
11:29 | 2022-02-12
15:43 | 2022-02-12
14:23 | 2022-02-12
14:21 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website