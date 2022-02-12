عصابة تنشط بترويج العملة المزيّفة.. وشعبة المعلومات تكشف هوية افرادها وتوقف اثنين منهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج العملة المزيفة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام عصابة بترويج العملة المزيفة في مناطق جبل لبنان.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة ومن بينهم:- ج. ا. (مواليد عام 1984، سوري)- ع. خ. (مواليد عام 1998، سوري)أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما، وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء.بتاریخ 8-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الاول في محلة الدورة، وبالتزامن تم توقيف الثاني في محلة تعلبايا.بتفتيشهما، ضبط بحوزة الاول مبلغ /2000/ دولار أميركي مزيّف، وهاتف خليوي.بالتحقيق معهما، اعترفا انهما ينشطان بترويج العملية المزيفة منذ حوالي /4/ أشهر، كما اعترف الثاني انه بتاريخ توقيفه أرسل لأحد زبائنه مبلغ /2000/ دولار أميركي مزيّف، مقابل مبلغ /900/ دولار أميركي صحيحة.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتوّرطين.