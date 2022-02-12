13
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير العدل: للإلتزام بالقوانين والأصول المرعية والمرسلات
Lebanon 24
12-02-2022
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل البيان الآتي:
توضيحاً لما يتم تناقله على مواقع خاصة ببعض الأعلاميين عن عملية عرقلة لتحقيق قضائي من قبل وزير العدل لناحية رده طلب مساعدة قضائية دولية تتعلق بملف شبكة مكتّف المالية، وذلك من خلال رفض الوزير تحويل الطلب الموجه الى سويسرا والمرسل من قبل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بحجة وجوب إحالته اليه عبر النائب العام التمييزي،
يهم المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي هنري الخوري التصويب على أن هذا الطلب، عدا أنه لم يتقيّد بأصول التخاطب والمراسلة الجوهرية، لم يعطَ رقماً صادراً عن النيابة العامة الإستئنافية ولم يُسجل وفق الاصول لدى ديوان وزارة العدل، ولذلك جرى إعادته الى المرسل لعدم إتباعه أصول التخاطب والمراسلة، الا أن القاضية عون عادت وسلّمت وزير العدل، ومنذ حوالي عشرة أيام كتابين آخرين بالطريقة نفسها يتعلقان بالملف نفسه.
إزاء هذا الواقع، أحال الوزير الكتابين الى مكتب التعاون الدولي المنشأ بالقرار رقم ١/٥٣ الصادر عن وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم بتاريخ ٢٠٢١/٩/١ (تخصيص مكتب للتعاون الدولي في وزارة العدل) المُسنَد الى قانون إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، والى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والى القواعد والإجراءات الواردة في الدليل الموضوع من قبل وزارة العدل حول "التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لإسترداد الأموال المتأتية عن الفساد " و أصبحت بالتالي تلك الكتب قيد النظر لدى مكتب التعاون الدولي المولج سنداً لأحكام المادة الأولى من القرار رقم ١/٥٣ المشار اليه أعلاه، بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تجدر الإشارة الى أن المادة الأولى من القرار سالف الذكر أكدت صراحةً على وجوب مراعاة الأصول المرعية لجهة التخاطب والمراسلة مع الجهات المحلية والدولية ،وبخاصة ما تكرس في قانون أصول المحاكمات الجزائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع عدم صحة ودقة الخبر المتداول في جوانبه كافة.
إنطلاقاً مما تقدم، يهيب وزير العدل بالمعنيين توخي الدقة والمهنية والإستعلام المسبق منعاً لأي تضليل وضنًاً بالحقيقة.
تابع
الأكثر قراءة
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
Lebanon 24
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
03:20 | 2022-02-12
12/02/2022 03:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
06:00 | 2022-02-12
12/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
11:29 | 2022-02-12
12/02/2022 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
22:41 | 2022-02-11
11/02/2022 10:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
02:00 | 2022-02-12
12/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:47 | 2022-02-12
هل سيعود الحريري غداً إلى بيروت؟
13:13 | 2022-02-12
فيديو تاريخي من بيروت.. شاهد الأجواء الشتوية في الحمرا!
11:29 | 2022-02-12
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
15:43 | 2022-02-12
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. هكذا ستصبح فاتورة الإتصالات في لبنان
14:23 | 2022-02-12
على أوتوستراد الزهراني.. 4 جرحى بحادث سير مروّع!
14:21 | 2022-02-12
ما هو مصير الجالية اللبنانية في أوكرانيا؟
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 22:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact