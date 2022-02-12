لبنان

اجتماعٌ استثنائي لمجلس القضاء الأعلى.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-02-2022 | 07:45
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عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً، مواكبة منه للأوضاع التي يعاني منها القضاة والمساعدون القضائيون، إضافة إلى واقع حال قصور العدل في لبنان.
 
وبعدما تم عرض ومناقشة ما توصلت إليه المساعي بشأن معالجة هذه الأوضاع، تم التوافق مع وزير العدل على عقد اجتماع مشترك في حضور رئيس صندوق تعاضد القضاة والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات كافة والهيئات الاستشارية فيها لمناقشة هذه الاوضاع، عند الثانية عشرة ظهرا من نهار الثلاثاء في 15 من الحالي، في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، على أن تتخذ في ضوء ذلك، القرارات المناسبة للخطوات المقبلة.
 
 
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