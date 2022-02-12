لبنان

الرئيس بري عرض مع حردان التطورات

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:07
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، وكان بحث في التطورات.

بعد اللقاء قال حردان: "التقيت دولة الرئيس نبيه بري، وناقشنا في تطورات الوضعين اللبناني والعام، ولا سيما التأكيد الدائم لوجوب حصول الانتخابات في موعدها، وأن كل الكلام الذي يصدر عن التأجيل وغير ذلك، غير جدي وهو نوع من إشاعة البلبلة في البلد، إلا أن موقفنا واضح من ضرورة حصول الانتخابات في موعدها، وبالتوازي أيضا، العمل للخروج من هذه الحال التي نعيشها".
 
أضاف: "في موضوع الموازنة، نريد أن نسجل أننا ضد كل الضرائب التي تفرض على المواطنين وبخاصة على ذوي الدخل المحدود. هذه الضرائب وضعت من دون التفكير بماهية الحلول لهؤلاء الناس، وهي نوع من الضغط عليهم ودفعهم الى الرفض والتمرد وربما العصيان المدني. يجب أن يكون تأمين المستوى المعيشي للناس وإصلاح وضع الأمن الغذائي أولوية، ولا سيما ما يتصل بالمحروقات والأدوية والأسعار التي ترتفع ولا تنخفض".
 
وشدد على "رفض أي رسوم وضرائب على الناس".
 
كذلك التقى بري السفير السابق جورج خوري.
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