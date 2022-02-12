لبنان

هبة من الكتيبة الإسبانية لبلدية شبعا

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:12
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استلمت بلدية شبعا، هبة من الثياب من الكتيبة الاسبانية العاملة في قوات اليونيفيل، بحضور رئيس واعضاء المجلس البلدي، على أن توزع لاحقا على العائلات الاكثر حاجة، في ظل الازمة الاقتصادية الذي يمر بها لبنان.

وشكر رئيس واعضاء المجلس البلدي للكتيبة الاسبانية هذه الهبة "في الوقت العصيب لمساعدة العائلات والأطفال الاكثر حاجة".
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