الحراش: من حق الشعب الايراني ان يختار نظام الحكم الذي يريده

رأى منسق اللجنة التحضيرية في "التيار العربي المقاوم" الشيخ عبدالسلام الحراش، أن "من حق الشعب الايراني ان يختار نظام الحكم الذي يريده وليس من حق قادته ان يتصرفوا بعوائد النفط ومقدرات الدولة لتصدير ثورة الى خارج ايران مصحوبة بنوايا لتغيير انظمة الدول في الاقليم والعالم".أضاف: "لقد سادت الفوضى في بلاد الرافدين، ودعمت ايران فيه الفضائيات التكفيرية للمخالفين والفوضى الهدامة في بلاد العرب لتحقيق مشروع ولاية الفقيه، وهو في ظاهره وباطنه لا يختلف عن مشروع داعش في الخلافة"، داعيا الإيرانيين وحزب الله الى "الرحيل عن سوريا".وختم الحراش: "على السوريين أن يدركوا ان مسؤوليتهم كبيرة في توحيد كلمة الامة العربية، وهذا روح القسم الرئاسي وبدونه لن يتحقق حلم الامة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة".