لبنان

الحراش: من حق الشعب الايراني ان يختار نظام الحكم الذي يريده

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-917791-637802758194297784.png
Doc-P-917791-637802758194297784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 رأى منسق اللجنة التحضيرية في "التيار العربي المقاوم" الشيخ عبدالسلام الحراش، أن "من حق الشعب الايراني ان يختار نظام الحكم الذي يريده وليس من حق قادته ان يتصرفوا بعوائد النفط ومقدرات الدولة لتصدير ثورة الى خارج ايران مصحوبة بنوايا لتغيير انظمة الدول في الاقليم والعالم".
 
أضاف: "لقد سادت الفوضى في بلاد الرافدين، ودعمت ايران فيه الفضائيات التكفيرية للمخالفين والفوضى الهدامة في بلاد العرب لتحقيق مشروع ولاية الفقيه، وهو في ظاهره وباطنه لا يختلف عن مشروع داعش في الخلافة"، داعيا الإيرانيين وحزب الله الى "الرحيل عن سوريا".
 
وختم الحراش: "على السوريين أن يدركوا ان مسؤوليتهم كبيرة في توحيد كلمة الامة العربية، وهذا روح القسم الرئاسي وبدونه لن يتحقق حلم الامة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2022-02-12
13:13 | 2022-02-12
11:29 | 2022-02-12
15:43 | 2022-02-12
14:23 | 2022-02-12
14:21 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website