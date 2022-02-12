لبنان

أحمد قبلان: على السلطة السياسية أن تملك حرص طهران على لبنان وسنرى أي لبنان سنكون

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:17
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لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، لمناسبة ذكرى إنتصار الثورة الاسلامية في إيران، الى أنه "لا يسعنا بمناسبة عيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا التأكيد على الشراكة اللبنانية الإيرانية التي بدأت بالدعم اللامحدود للمقاومة لإخراج الإسرائيلي من لبنان، والتي واكبت لبنان بكل محطاته المفصلية، والتي كانت وما زالت تقدم عروض الإنقاذ والبنية التحتية وفتح الأسواق بلا حدود".
 
أضاف في بيان: "لن ننسى لطهران أنها دعمت يوم تخلى الجميع، واليوم ثقل لبنان بميزان المنطقة يعود مباشرة للدعم الذي حول المقاومة مركز ثقل حماية لبنان ومؤثرا رئيسيا بميزان المنطقة وخريطتها. وبعد أن جربنا الأمركة طويلا، والتي انتهت بكشف لبنان عن أسوأ تفليسة تاريخية، أتمنى على السلطة السياسية في لبنان أن تملك حرص طهران على لبنان، وسنرى أي لبنان سنكون".
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