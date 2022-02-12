لبنان

إلى المغتربين في أوكرانيا... هذا ما طلبته وزارة الخارجية

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:39
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:
 
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام تطور الاوضاع في أوكرانيا وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها، من  عائلات وطلاب، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. 
وتدعوهم ايضا للتواصل مع السفارة اللبنانية في كييف عند الحاجة على
الأرقام التالية :

00380636000022
طوني جميل

00380632926000

اسعد حكيم

00380980182930

ايلينا زرنيشنكو (اللغة الاوكرانية)
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