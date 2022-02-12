إلى المغتربين في أوكرانيا... هذا ما طلبته وزارة الخارجية

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام تطور الاوضاع في أوكرانيا وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها، من عائلات وطلاب، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.وتدعوهم ايضا للتواصل مع السفارة اللبنانية في كييف عند الحاجة علىالأرقام التالية :00380636000022طوني جميل00380632926000اسعد حكيم00380980182930ايلينا زرنيشنكو (اللغة الاوكرانية)