لبنان

إميل رحمة زار أحمد الحريري: الرئيس الحريري صمام أمان للوحدة الوطنية

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:47
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زار النائب السابق اميل رحمة، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في منزله في بيروت، حيث أبدى تضامنه مع الرئيس سعد الحريري بعد قراره بتعليق العمل السياسي، وأشاد بما قدمه من "مبادرات من أجل إنقاذ لبنان، وبما يمثله في المعادلة الوطنية من صمام أمان للوحدة الوطنية والشراكة الحقيقة بين المكونات اللبنانية والعلاقات المميزة مع الأشقاء العرب".
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