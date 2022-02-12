لبنان

حماس تشارك في استقبال وفد لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
12-02-2022 | 08:50
A-
A+
Doc-P-917799-637802779716315405.png
Doc-P-917799-637802779716315405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت حركة "حماس" باستقبال وفد لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، برئاسة الدكتور باسل الحسن، وفي حضور المدير العام للأونروا السيد كلاوديو كوردوني وممثلين عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

وشارك عن حماس مسؤول العلاقات الوطنية في لبنان ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة، والمسؤول السياسي للحركة في مخيم عين الحلوة.

وألقى شناعة كلمة رحب من خلالها بوفد لجنة الحوار. وأشار في كلمته إلى أن "قضية الشعب الفلسطيني في لبنان هي قضية سياسية ولا يمكن تقزيمها لتصبح قضية إنسانية أو أمنية. فالقضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز، أما البعد الإنساني والحقوق المدنية يجب أن تكون تحصيلا حاصلا، فالشعب الفلسطيني يرفض كل مشاريع التهجير والتوطين، وطمأن أن المخيمات الفلسطينية بنسيجها الوطني لن تسمح لأي عابث باستدراجها لزعزعة الأمن والاستقرار داخلها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2022-02-12
13:13 | 2022-02-12
11:29 | 2022-02-12
15:43 | 2022-02-12
14:23 | 2022-02-12
14:21 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website