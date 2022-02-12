حماس تشارك في استقبال وفد لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني في مخيم عين الحلوة

شاركت حركة "حماس" باستقبال وفد لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، برئاسة الدكتور باسل الحسن، وفي حضور المدير العام للأونروا السيد كلاوديو كوردوني وممثلين عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.وشارك عن حماس مسؤول العلاقات الوطنية في لبنان ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة، والمسؤول السياسي للحركة في مخيم عين الحلوة.وألقى شناعة كلمة رحب من خلالها بوفد لجنة الحوار. وأشار في كلمته إلى أن "قضية الشعب الفلسطيني في لبنان هي قضية سياسية ولا يمكن تقزيمها لتصبح قضية إنسانية أو أمنية. فالقضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز، أما البعد الإنساني والحقوق المدنية يجب أن تكون تحصيلا حاصلا، فالشعب الفلسطيني يرفض كل مشاريع التهجير والتوطين، وطمأن أن المخيمات الفلسطينية بنسيجها الوطني لن تسمح لأي عابث باستدراجها لزعزعة الأمن والاستقرار داخلها".