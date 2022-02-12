انقلاب شاحنة في صور وفرق الإسعاف تتحرك (صور)

انقلبت شاحنة على طريق المجبل بين عين بعال وعيتيت شرق صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور تحرك فريق اسعاف من مركز الشهيد حسن نجيب بسما التطوعي في عين بعال وعمل على إسعاف ونقل السائق الى مستشفى اللبناني الايطالي لتلقي العلاج.