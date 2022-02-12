لبنان

انقلاب شاحنة في صور وفرق الإسعاف تتحرك (صور)

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:03
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انقلبت شاحنة على طريق المجبل بين عين بعال وعيتيت شرق صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وعلى الفور تحرك فريق اسعاف من مركز الشهيد حسن نجيب بسما التطوعي في عين بعال وعمل على إسعاف ونقل السائق الى مستشفى اللبناني الايطالي لتلقي العلاج.
 
 
 
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