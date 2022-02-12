لبنان

الجيش: توقيف مطلوبين عند حاجز شدرا

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:13
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"بتاريخ 12 / 2 /2022، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز شدرا الفلسطينيين (م.ق) و (أ.ز) المطلوبين لارتكابهما جرائم: إطلاق النار والإتجار بالمخدرات.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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