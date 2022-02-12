مشهد مؤثر في بيت الشعار... رجل من أبناء المنطقة يطلب المساعدة

لوحظ من المارة أن هناك رجلًا يقف في ساحة "بيت الشعار" يحمل ورقة طالبًا من خلالها المساعدة في ظل الوضع المعيشي المتردي الذي يمر به.

وأفاد مندوب "لبنان 24" أن الورقة مكتوب عليها: "رحمتك يا رب عندي عيلة وأجار بيت".

يذكر أن الرجل من أبناء المنطقة .