جبري عرض مع رئيس جامعة المصطفى دورها في نشر الثقافة الاسلامية

استقبل أمين عام حركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، وفدا من جامعة المصطفى العالمية في طهران، برئاسة رئيس الجامعة الشيخ علي عباسي، وممثل الجامعة في بلاد الشام الشيخ مهدوي مهر. وقدم الوفد شرحا واسعا عن دور جامعة المصطفى العالمي، "لنشر الوعي والمعرفة العملية والأكاديمية ونشر الثقافة الإسلامية السمحاء"، مفصلا الحديث عن "طريقة ربط العلوم الأكاديمية مع العلوم الحوزية، وضرورة وأهمية أن يطلع العلماء على شتى المعارف والعلوم، حتى لا يكون عالم الدين مكتفيا فقط بالعلوم الشرعية، إنما يكون مسلحا ومحصنا بشتى العلوم الإنسانية والأكاديمية".ثم توجه الوفد لزيارة ضريح المربي المجاهد الشيخ عبد الناصر جبري، حيث قرأوا سورة الفاتحة.