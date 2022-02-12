لبنان

وزير الزراعة زار عوائل "الشهداء القادة" في معركة: نحن أصحاب حق

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:44
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زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عوائل "الشهداء القادة" لمناسبة اقتراب ذكرى استشهادهم في تفجير حسينية معركة في 4 آذار، رافقه المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة "أمل" علي اسماعيل، المسؤول الإعلامي في الإقليم علوان شرف الدين، رئيس بلدية معركة عادل سعد وشعبة حركة "أمل" في البلدة.
 
بدأت الجولة بقراءة الفاتحة على أضرحة الشهداء في بلدة معركة، ثم كانت زيارات الى منازل عوائل محمد سعد، خليل جرادي وحيدر خليل، وأكد الحاج حسن "اننا نعيش اليوم ببركة الشهداء، الذين قدموا الدماء في أحلك الظروف، لكنهم كانوا مؤمنين أن العقيدة ستبقى، والنهج سيبقى، واننا منتصرون على العدو الاسرائيلي ومصداق قولهم أننا اليوم نقف في هذه الأرض التي كانت بالأمس القريب غير محررة ويدنسها العدو، الأرض التي انتلقت منها القبضات الحسينية التي هزمت تلك التي سيمت بالقبضة الحديدية".
 
أضاف: "لا يمكن في السياسة إلا أن نقول أن صاحب الحق سلطان، ونحن أصحاب حق، وما زلنا نطالب باسترجاع أراضينا المحتلة كافة بكل الوسائل المتاحة، بالمقاومة العسكرية والمدنية، وشرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية تضمن هذا الحق، وندعو كل المجتمع الدولي الى المساعدة في تحقيق هذا الأمر".
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