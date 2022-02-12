لبنان

حميه التقى نظيره في بغداد: لتعزيز العلاقات في مجالات النقل

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:48
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وصل وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، بعد ظهر اليوم، الى العاصمة العراقية بغداد، حيث كان في استقباله في المطار، نظيره العراقي الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي والسفير اللبناني علي أديب الحبحاب.
 
وفور وصوله، عقد حميه اجتماعا ثنائيا مع نظيره العراقي الذي رحب بضيفه ترحيبا حارا.
بدوره أبدى حميه تقديره لحسن الاستقبال، معبرا عن شكره وامتنانه للعراق، حكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال، منوها بالدعم العراقي للبنان وبعمق العلاقات الثنائية والتصميم المشترك على تطويرها.
 
وقال: "العراق بلد عزيز وشقيق، ونتطلع الى تطوير مجالات العمل بين بلدينا. سنبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين، سبل تعزيز العلاقات في مجالات النقل البري والبحري والجوي وموضوع الترانزيت عبر العراق الى الكويت وإيران ودول الخليج، ودخول الشاحنات والبرادات اللبنانية الى مقصدها الأخير في المدن والمحافظات العراقية كافة".
 
وكان بحث مع الشبلي في التأسيس لإبرام اتفاقات على مستوى النقل البري والجوي والبحري.
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