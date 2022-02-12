تحرك احتجاجي عند مدخل دارة الرئيس ميقاتي في بيروت

يشهد مدخل دارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في بيروت تحركًا احتجاجيًّا من قبل عدد من المواطنين.

ويطالب المحتجون بإعطاء المواطن حقوقه، وسط اجراءات امنية مكثفة لمنع اي اخلال بالامن.