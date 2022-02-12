لبنان

تحرك احتجاجي عند مدخل دارة الرئيس ميقاتي في بيروت

Lebanon 24
12-02-2022 | 10:03
A-
A+
Doc-P-917833-637802826784864534.jpg
Doc-P-917833-637802826784864534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد مدخل دارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في بيروت تحركًا احتجاجيًّا من قبل عدد من المواطنين.
 
ويطالب المحتجون بإعطاء المواطن حقوقه، وسط اجراءات امنية مكثفة لمنع اي اخلال بالامن.
 
 
مواضيع ذات صلة
الشرطة الفرنسية تمنع مئات السيارات من دخول باريس للمشاركة في الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا (العربية)
lebanon 24
12/02/2022 22:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم أونتاريو الكندية يعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات ضد قيود كورونا (العربية)
lebanon 24
12/02/2022 22:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم أونتاريو الكندية يعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات ضد قيود كورونا (العربية)
lebanon 24
12/02/2022 22:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفالٍ في السراي الحكومي: انفجار مرفأ بيروت عام 2020 شكل محطة موجعة في تاريخ الوطن لن يمحي آثارها مرور الزمن مهما طال
lebanon 24
12/02/2022 22:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أخبار عاجلة

احتجاج

نجيب ميقاتي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2022-02-12
13:13 | 2022-02-12
11:29 | 2022-02-12
14:23 | 2022-02-12
14:21 | 2022-02-12
14:15 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website