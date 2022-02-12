لبنان

بزي: هناك بوادر ايجابية في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

Lebanon 24
12-02-2022 | 10:11
A-
A+
Doc-P-917835-637802829435686196.png
Doc-P-917835-637802829435686196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي بزي، خلال سلسلة زيارات عقدها في منطقة بنت جبيل، ان "هناك بوادر ايجابية في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وحقوق لبنان النفطية والغازية سياديا، انطلاقا من اتفاق الاطار الذي عمل عليه عشر سنوات، وانجزه رئيس مجلس النواب نبيه بري". وأسف بزي لما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة اذ ان "البعض ما زال يمارس هواية تخريب البلد والمؤسسات".

ورأى ان "الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية، ستكون امام الامتحان التشريعي والاصلاحي القادم، بخاصة في قانون المنافسة ومنع الاحتكارات".

وشدد على "موقف الكتلة وحركة امل برفض الضرائب والرسوم على الفئات الفقيرة والمهشمة، من خلال مناقشة الموازنة بندا بندا فور وصولها الى المجلس النيابي، وفقا للأصول الدستورية".

وأكد بزي "انتفاء اي أسباب لعدم اجراء الانتخابات النيابية، وهي ستحصل في موعدها كي يمارس الشعب اللبناني حقه في العملية الديمقراطية".

كما عقد بزي لقاء عمل مع رئيس مجلس ادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي والطاقم الطبي المختص بجائحة كورونا، اطلع منهم على سير العمل والحالات الموجودة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2022-02-12
13:13 | 2022-02-12
11:29 | 2022-02-12
14:23 | 2022-02-12
14:21 | 2022-02-12
14:15 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website