بزي: هناك بوادر ايجابية في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي بزي، خلال سلسلة زيارات عقدها في منطقة بنت جبيل، ان "هناك بوادر ايجابية في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وحقوق لبنان النفطية والغازية سياديا، انطلاقا من اتفاق الاطار الذي عمل عليه عشر سنوات، وانجزه رئيس مجلس النواب نبيه بري". وأسف بزي لما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة اذ ان "البعض ما زال يمارس هواية تخريب البلد والمؤسسات".ورأى ان "الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية، ستكون امام الامتحان التشريعي والاصلاحي القادم، بخاصة في قانون المنافسة ومنع الاحتكارات".وشدد على "موقف الكتلة وحركة امل برفض الضرائب والرسوم على الفئات الفقيرة والمهشمة، من خلال مناقشة الموازنة بندا بندا فور وصولها الى المجلس النيابي، وفقا للأصول الدستورية".وأكد بزي "انتفاء اي أسباب لعدم اجراء الانتخابات النيابية، وهي ستحصل في موعدها كي يمارس الشعب اللبناني حقه في العملية الديمقراطية".كما عقد بزي لقاء عمل مع رئيس مجلس ادارة مستشفى بنت جبيل الحكومي والطاقم الطبي المختص بجائحة كورونا، اطلع منهم على سير العمل والحالات الموجودة.