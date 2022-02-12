عز الدين بحث مع ضاهر في مشكلة انقطاع المياه

استقبل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، وبحث معه في مشاكل المياه وانقطاعها عن عدد من البلدات الجنوبية، بسبب الغياب المستمر للتيار الكهربائي.وتم التأكيد على "ضرورة الاسراع بإجراء التصليحات الضرورية في بعض المحطات، التي من شأنها إيصال كميات وافرة من المياه للمواطنين"، كما شدد المجتمعون على "ضرورة تعاون جميع المواطنين مع المؤسسة، لما فيه من مصلحة للطرفين".كما بحث المجتمعون في "أبرز المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وإمكانية المساعدة في حلها للتخفيف عن المواطنين، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".