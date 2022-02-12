لبنان

ندى بستاني: إنجازات الصقر انتقلت من زحلة عقلب كسروان

Lebanon 24
12-02-2022 | 10:33
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غردت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر "تويتر": "انفجار صهريج غاز وصل صوتو لمعراب وما حدا صرح أو استنكر أو سأل ليش! انجازات الصقر انتقلت من زحلة عقلب كسروان، بس لازم هالمرة توقف المهزلة هون ويتحرك القضاء بجدية مش متل المرة الماضية لما القاضية من دون أي تبرير منطقي رجعت نص الأموال يللي استعملا بتهريب وتخزين المازوت".
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