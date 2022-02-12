لبنان

رئاسة الجمهورية: عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
12-02-2022 | 10:40
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي:
منعاً لأي التباس، فإن الرئيس ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، ومجلس الوزراء يدرس الثلثاء تذليل الصعوبات المالية. 
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عون

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