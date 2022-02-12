رئاسة الجمهورية: عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي:

منعاً لأي التباس، فإن الرئيس ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، ومجلس الوزراء يدرس الثلثاء تذليل الصعوبات المالية.