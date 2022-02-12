13
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
باسل الحسن التقى بهية الحريري: التوافق الداخلي اللبناني أساسي بأي إجراء يخص حقوق الفلسطينيين
Lebanon 24
12-02-2022
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت النائبة بهية الحريري في دارة مجدليون، رئيس "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن ووفدا من اللجنة، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه رئاسة اللجنة، خلفا للوزير السابق الدكتور حسن منيمنة.
وجرى خلال اللقاء عرض موضوع العلاقات اللبنانية- الفلسطينية ودور لجنة الحوار في هذا المجال، واستمع الحسن من الحريري وبحكم متابعتها لملف الوجود الفلسطيني وقضاياه على شتى الصعد، الى رأيها ونظرتها "لسبل مقاربة الكثير من الملفات والقضايا الحياتية والإجتماعية والحقوقية، التي تعني هذا الوجود في صيدا ومخيماتها، ولا سيما مخيم عين الحلوة ومحيطه".
وكانت مناسبة اطلع خلالها الحسن الحريري على "خطة عمل لجنة الحوار راهنا وللمرحلة القادمة، ووضعها في أجواء زيارته الميدانية لمخيم عين الحلوة وحصيلة اللقاءات التي عقدها مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية في المخيم". وتمنت "الحريري للحسن التوفيق في مهمته على رأس اللجنة".
الحسن
وقال الحسن اثر لقائه الحريري: "نعرف السيدة بهية ومتابعاتها للملف الفلسطيني وخصوصا في اكبر تجمع ومخيم فلسطيني في المنطقة ونعرف خبرتها في المسائل المرتبطة بتعزيز الاستقرار وتعزيز واقع التعايش اللبناني- الفلسطيني بالنموذج الذي قامت به في صيدا ومخيم عين الحلوة وجواره، وبالتالي نحن دائما نستفيد من خبرتها ومن رايها بهذه التجربة الطويلة، بما يتصل بمسائل العلاقات اللبنانية- الفلسطينية، وخصوصا أن قيام لجنة الحوار جاء في ظروف تزامنا مع تطورات كانت تواكبها السيدة بهية وجاءت في اطار وضع الحوار في اطار الدولة وفي اطار حيوية كانت السيدة بهية تخوضها من خلال النموذج الذي قامت به في صيدا، في اطار العلاقات اللبنانية - الفلسطينية. وبالتالي نحن وضعنا السيدة بهية في اطار استراتيجية خطة عمل للجنة الحوار وستكون بالتنسيق الدائم معها، وخصوصا بما يتصل بصيدا ومخيم عينم الحلوة".
وردا على سؤال عن موقف لجنة الحوار من القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من المهن التي تم حصرها باللبنانيين فقط، قال الحسن: "نحن معنيون بهذا الموضوع بأن نعمل دائما على التوافق اللبناني - اللبناني، والتوافق اللبناني موضوع أساسي ومهم. ولا يمكن ان نقوم بأي اجراء بما يخص الحقوق الفلسطينية دون تأمين التوافق اللبناني - اللبناني. ونحن في لجنة الحوار نشتغل على تأمين هذا التوافق لتحسين واقع اللجوء الفلسطيني من ناحية الحقوق، بما فيها القرار الأخير والطعن فيه، وهي مسألة تحتاج الى حوار واستمرار الحوار بيننا كلبنانيين حول كل القضايا بما فيها هذه المسألة، ونحن نعمل بشكل مكثف على هذا الأمر".
تابع
الأكثر قراءة
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
Lebanon 24
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
03:20 | 2022-02-12
12/02/2022 03:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
06:00 | 2022-02-12
12/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
11:29 | 2022-02-12
12/02/2022 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
22:41 | 2022-02-11
11/02/2022 10:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
02:00 | 2022-02-12
12/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
14:47 | 2022-02-12
هل سيعود الحريري غداً إلى بيروت؟
13:13 | 2022-02-12
فيديو تاريخي من بيروت.. شاهد الأجواء الشتوية في الحمرا!
11:29 | 2022-02-12
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
14:23 | 2022-02-12
على أوتوستراد الزهراني.. 4 جرحى بحادث سير مروّع!
14:21 | 2022-02-12
ما هو مصير الجالية اللبنانية في أوكرانيا؟
14:15 | 2022-02-12
تصريحٌ جديد.. ماذا قال وزير الداخلية عن التحضيرات للانتخابات؟
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 22:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact