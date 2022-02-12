ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟

لاحظ الكثير من المواطنين أنّ هناك مصارف تضعُ ضمن الصرافات الآلية الخاصة بها، أوراقاً نقدية قديمة ومهترئة من الليرة اللبنانية.



وفعلياً، فإن المواطن الذي يسحب ماله عبر الصراف الآلي سيكون مضطراً لأخذه، مع انتفاء القدرة على إجراء أي إيداعٍ ضمن حسابه من الصرّاف الآلي في حال أراد التخلص من الليرات القديمة، لأن تلك العملية ستمكنه من اسبتدالها بأخرى جديدة من صراف آلي آخر. وفعلياً، فإن المواطن الذي يسحب ماله عبر الصراف الآلي سيكون مضطراً لأخذه، مع انتفاء القدرة على إجراء أي إيداعٍ ضمن حسابه من الصرّاف الآلي في حال أراد التخلص من الليرات القديمة، لأن تلك العملية ستمكنه من اسبتدالها بأخرى جديدة من صراف آلي آخر.



مع هذا، فإنه يمكن للمواطنين إستبدال أموالهم داخل المصرف، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، وهذا الأمرُ جائزٌ لدى مختلف المؤسسات المصرفيّة.