لبنان

ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2022 | 11:29
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لاحظ الكثير من المواطنين أنّ هناك مصارف تضعُ ضمن الصرافات الآلية الخاصة بها، أوراقاً نقدية قديمة ومهترئة من الليرة اللبنانية.

وفعلياً، فإن المواطن الذي يسحب ماله عبر الصراف الآلي سيكون مضطراً لأخذه، مع انتفاء القدرة على إجراء أي إيداعٍ ضمن حسابه من الصرّاف الآلي في حال أراد التخلص من الليرات القديمة، لأن تلك العملية ستمكنه من اسبتدالها بأخرى جديدة من صراف آلي آخر.

مع هذا، فإنه يمكن للمواطنين إستبدال أموالهم داخل المصرف، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، وهذا الأمرُ جائزٌ لدى مختلف المؤسسات المصرفيّة. 

في المقابل، فقد رصد "لبنان24" مؤخراً وصول رزمات جديدة من فئة الـ100 ألف ليرة إلى بعض الصرّافين، وذلك لاستخدامها في عملية بيع وشراء الدّولار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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