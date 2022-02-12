إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 226- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1587- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22- حالات وفاة: 0