أماكنٌ في لبنان لم تنخفض الأسعار فيها رغم هبوط الدولار.. ما هي؟

مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، لجأ الكثير من مراكز بيع السلع الغذائية إلى تخفيض أسعارها بعدما تركّزت أنظار مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عليها.



في المقابل، فإنّ المطاعم ما زالت بمنأى عن أي "كبسة"، إذ أن أسعارها ما زالت مرتفعة جداً وسط هبوط الدولار، الأمر الذي يطرحُ تساؤلات عن دور الجهات الرقابية والمعنية في متابعة هذا الأمر.



يقول أحد أصحاب المطاعم الصغيرة في منطقة الشوف لـ"لبنان24" إن "سبب عدم تخفيض الأسعار بالشكل المطلوب هو أن التجار ما زالوا يبيعون المواد الأولية وفق سعرٍ مرتفع"، وأضاف: "لا يمكننا تخفيض السعر طالما أننا نشتري بضاعتنا بشعر باهظ رغم هبوط الدولار. ما يجب حصوله هو أن الوزارات المعنية يجب أن تطال التجار الكبار والشركات، وبعدها فليتم الالتفات إلى المؤسسات الصغيرة التي يريد أصحابها كسب الرزق والعيش بشكل ممكن".