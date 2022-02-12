لبنان

بلدية بيروت تتحرّك ضدّ "نباشي النفايات".. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
12-02-2022 | 11:56
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بضرورة حماية مطمر الجديدة من نباشي النفايات، الذين يعبثون بمحتوياته ويتهجمون على العمال، حتى وصل بهم الأمر الى السيطرة على بعض الآليات وتفريغ حمولتها".
وأضاف البيان: "وعليه، قامت قوة من فوج حرس مدينة بيروت بالتوجه الى مطمر الجديدة الواقع خارج نطاق مدينة بيروت لطرد نباشي النفايات، وقد نجحت القوة في قمعهم وطردهم الى خارج المطمر".
ولفت البيان إلى أنّ "رجال فوج حرس بيروت سيقومون بتأمين المطمر لمنع نباشي النفايات من الدخول اليه مجدداً، الأمر الذي سيسهل الشركة المشغلة معالجة مشكلة تكدس النفايات وتسهيل عودة العمال للقيام برفع النفايات من الشوارع وتحديدا مدينة بيروت".
وختم: "ازاء ذلك، سيقوم فوج الحرس بتوقيف أي شخص يشتبه فيه داخل المطمر او يحاول الدخول الى تلك الاملاك العامة والعبث بمحتواها وتسليمه الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني".
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