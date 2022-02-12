تراجع في عداد كورونا في لبنان.. اليكم آخر الارقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 5935 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1012044، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة ".