درويش تابع قضية الدولار الطالبي وواقع الطلاب في الخارج

تابع النائب علي درويش، قضية الدولار الطالبي وواقع الطلاب اللبنانيين في الجامعات خارج لبنان، حيث اجتمع بوفد من لجنة أهالي الطلاب في الخارج.وأكد درويش "أحقية هذا المطلب لتأمين قدرة طلابنا على الاستمرار في التعليم"، معلناً متابعته في المجلس النيابي، مذكرا بالقانون الذي تم تقديمه، وأقر في مجلس النواب المتعلق بالدولار الطالبي.من جهته، شكر وفد أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج للنائب درويش المتابعة الجدية والمستمرة لقضيتهم.