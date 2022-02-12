"الكتائب": قوتنا وتماسكنا أقوى من أي وقتٍ مضى

ان القرار الذي اتخذه الحزب بمواجهة السلاح والمنظومة التي أودت الى انهيار لبنان في كل المجالات، هو قرار نهائي الى حين محاسبة كل المسؤولين عن ازمات اللبنانيين.لا شك ان هكذا مواجهة تزعج الكثيرين وتحرّك الغرف السوداء في الميدان والاعلام لمحاولة ضرب صورة الحزب من الداخل و الخارج.وفي هذا السياق، تضع الامانة العامة في حزب الكتائب تضخيم ما يعلن من مواقف بعض المتضررين في خانة الحرب على الحزب عبر محاولة اللعب على المصالح الشخصية وتغليبها على المصلحة الوطنية.وأمام كثرة الأكاذيب والاضاليل، تؤكد الامانة العامة للحزب أنها لن تتهاون في تطبيق النظام العام وأحكامه بحق كل من يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا العمل بحق الحزب، مذكرةً أن الالتزام و الانضباط هما أهم صفات الكتائبيات والكتائبيين.ويبقى الجواب على كل هذه الحملات في صناديق الاقتراع كما في كل مناسبة حزبية ووطنية، فقوة الكتائب وتماسكها أقوى من اي وقت مضى، وستبقى الكتائب صخرة في خدمة لبنان".