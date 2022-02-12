لبنان

فيديو تاريخي من بيروت.. شاهد الأجواء الشتوية في الحمرا!

Lebanon 24
12-02-2022 | 13:13
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو التقط عام 1973 في بيروت.
 
ووفقاً للصفحة، فإنّ مشاهد الفيديو جرى تصويرها في منطقة الحمرا ورياض الصلح وسط بيروت.
 
 
 
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