سعر كيلو "الفريز" في لبنان يتخطّى المعقول.. إليكم الرقم (صورة)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر سعر "الفريز" في لبنان.



ووفقاً للصورة المتلقطة في منطقة الأوزاعي - جنوب بيروت، فقد بلغ سعر الكيلو من تلك الثمار 35 ألف ليرة، ما يعني أن العلبة الواحدة منها قد تصل إلى 70 ألف ليرة وأكثر.