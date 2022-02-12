لبنان

تصريحٌ جديد.. ماذا قال وزير الداخلية عن التحضيرات للانتخابات؟

Lebanon 24
12-02-2022 | 14:15
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أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أنَّ "الإنتخابات حاصلة في موعدها، والوزارة أعدّت لائحة باحتياجاتها المادية وتجري إتصالات لتأمين الكهرباء لمراكز الإقتراع والفرز بأقلّ كلفة".

المولوي وفي حديثٍ عبر الـ"MTV"، قال: "المبالغ المطلوبة ليست كبيرة مقارنةً بسائر نفقات الدولة لا سيما الكهرباء والمياه، وهي أقلّ بكثير من نفقات إنتخابات 2018 ولا علم لي بوجود أيّ إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء إقتراع غير المُقيمين لـ128 نائبًا".

وأضاف، "سيُعقد في وزارة الداخلية الثلاثاء المُقبل منتدى الإنتخابات، وسيتمّ إطلاع دول العالم والشعب اللبناني على سائر المراحل والإجراءات التي ستقوم بها تباعاً وصولاً ليوم الإستحقاق".
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