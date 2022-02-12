ما هو مصير الجالية اللبنانية في أوكرانيا؟

أكد السفير اللبناني في أوكرانيا علي ضاهر لـ"الجديد" أن الطلاب اللبنانيين والجالية اللبنانية متأثرون بتطورات الأزمة لافتا الى ان السفارة تتابع الوضع وتنسق مع السفارات الاجنبية تمهيدًا للقرار الذي يجب اتخاذه.