لبنان

على أوتوستراد الزهراني.. 4 جرحى بحادث سير مروّع!

Lebanon 24
12-02-2022 | 14:23
A-
A+
Doc-P-917890-637802980741608848.png
Doc-P-917890-637802980741608848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 4 أشخاص بجروح نتيجة حادث سير مروّع وقع بين 4 سيارات على أوتوستراد الزهراني باتجاه صور، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: محادثاتنا اليوم كانت مثمرة وأعلم مدى متابعتكم للشأن اللبناني وحرصكم على توطيد العلاقات مع مختلف الفئات اللبنانية
lebanon 24
13/02/2022 04:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق المحادثات اللبنانية- التركية في أنقرة
lebanon 24
13/02/2022 04:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: إسرائيل مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/02/2022 04:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ريتا حرب تشكر ممثلا لبنانيا وقف إلى جانبها بعد الحادث: "ما كنت بعرف إنو هلقد حنون" (صورة)
lebanon 24
13/02/2022 04:33:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حادث

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:29 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:02 | 2022-02-11
16:55 | 2022-02-12
16:48 | 2022-02-12
16:16 | 2022-02-12
15:43 | 2022-02-12
14:47 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website