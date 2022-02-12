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لبنان
على أوتوستراد الزهراني.. 4 جرحى بحادث سير مروّع!
Lebanon 24
12-02-2022
|
14:23
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أصيب 4 أشخاص بجروح نتيجة حادث سير مروّع وقع بين 4 سيارات على أوتوستراد الزهراني باتجاه صور، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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