لبنان

هل سيعود الحريري غداً إلى بيروت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2022 | 14:47
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فيما تردّد أن الرئيس سعد الحريري سيعودُ يوم غد إلى بيروت للمشاركة في إحياء ذكرى 14 شباط، أكّدت مصادره لـ"لبنان24" أنّه "لا معلومات بشأن عودة الحريري"، وأضافت: "عندما يصل الأخير إلى لبنان سيتم الإعلان عن ذلك وأيضاً عن لقاءاته في حال حصلت". 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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