هل سيعود الحريري غداً إلى بيروت؟

فيما تردّد أن الرئيس سعد الحريري سيعودُ يوم غد إلى بيروت للمشاركة في إحياء ذكرى 14 شباط، أكّدت مصادره لـ"لبنان24" أنّه "لا معلومات بشأن عودة الحريري"، وأضافت: "عندما يصل الأخير إلى لبنان سيتم الإعلان عن ذلك وأيضاً عن لقاءاته في حال حصلت".